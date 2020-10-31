Топ-10 самых дорогих молодых футболистов по версии Forbes [ Редактировать ]
Источник: Forbes
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов не старше 21 года.
Первое место в списке занял нападающий "Пари Сен-Жермен", чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе. Его трансферную стоимость Forbes оценил в 183,3 млн евро.
Вторым стал форвард мадридского "Атлетико" португалец Жоау Феликс (104 млн евро).
На третьей строчке расположился немецкий полузащитник лондонского "Челси" Кай Хаверц (94 млн млн).
Топ-10 самых дорогих молодых футболистов по версии Forbes:
- Килиан Мбаппе, нападающий "ПСЖ" - 183,3 млн евро;
- Жоау Феликс, нападающий "Атлетико" - 104 млн евро;
- Кай Хаверц, полузащитник "Челси" - 94 млн евро;
- Альфонсо Дэвис, защитник мюнхенской "Баварии" - 88,3 млн евро;
- Маттейс Де Лигт, защитник туринского "Ювентуса" - 86,8 млн евро;
- Джейдон Санчо, нападающий дортмундской "Боруссии" - 86,6 млн евро;
- Эрлинг Холанд, нападающий дортмундской "Боруссии" - 68,3 млн евро;
- Ашраф Хакими, защитник миланского "Интера" Ашраф Хакими - 66,3 млн евро;
- Виктор Осимхен, форвард "Наполи" - 63 млн евро;
- Ферран Торрес, хавбек "Манчестер Сити" - 57,7 млн евро.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, независимо от возраста.
Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов и спортсменок мира.
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