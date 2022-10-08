Вибух на Кримському мосту: у районі Керченської протоки утворилися затори з кораблів [ Редагувати ]
У суботу, 8 жовтня, через вибух та пожежу на Кримському мосту у районі Керченської протоки зібралися черги з кораблів. Про це свідчать дані Marine Traffic.
Подробиці:
- Морські затори утворилися переважно з російських суден.
- Затори утворилися по обидві сторони Керченської протоки - у Чорному та Азовському морях.
За даними карти, поблизу окупованого Криму скупчилися десятки кораблів, які очікують дозволу на прохід. Майже всіх з них російські.
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