У суботу, 8 жовтня, через вибух та пожежу на Кримському мосту у районі Керченської протоки зібралися черги з кораблів. Про це свідчать дані Marine Traffic.

Подробиці:

Морські затори утворилися переважно з російських суден.

Затори утворилися по обидві сторони Керченської протоки - у Чорному та Азовському морях.

За даними карти, поблизу окупованого Криму скупчилися десятки кораблів, які очікують дозволу на прохід. Майже всіх з них російські.