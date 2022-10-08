Вибух на Кримському мосту міг стати результатом протистояння між Федеральною службою безпеки Росії та російськими військовими. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

А тепер серйозно. ФСБ/ЧВК намагаються з'їсти керівництво Міноборони/Генштабу. За мить до зміни кадрів ФСБ іде до нокдауну: переглянули вибух на мосту Путіна. Тепер Міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Поки не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю - фура заїхала з РФ.

У коментарі "Українській правді" Подоляк заявив, що вибух на Кримському мосту проявом конфлікту між російськими силовиками:

Безумовно, ми є свідками початку в Росії масштабних негативних процесів. Різко впала керованість серед силовиків, почалися потужні конфлікти серед російських спецслужб, всі шукають винних в військових поразках, хочуть переформатувати найближче оточення пана Путіна і зайняти інші посади. Або арештувати тих чи інших генералів... Підрив мосту ж - особистого проєкту Путіна - не тільки підриває позиції ФСБ, які дозволили цьому статися, але і дає алібі військовим за системні поразки на півдні України. Мовляв, через провал ФСБ рухнула вся логістика тилового забезпечення і підвозу резервів.

До цього радник Офісу президента заявив, що "все незаконне має бути зруйноване, все вкрадене - повернуто Україні, все російське окупаційне вигнано".

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту пролунав вранці, 8 жовтня. На автомобільній частині мосту з боку Таманського півострова вибухнула вантажівка, внаслідок чого спалахнули 7 паливних цистерн залізничного складу. Внаслідок вибуху частково обрушилися два автомобільні прольоти до окупованого Криму.