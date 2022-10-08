У суботу, 8 жовтня, у Криму після вибуху на мосту на півострові у людей виникла паніка.

Що говорять у росії?

Окупанти заявляють, що спалахнули залізничні цистерни. Проте опубліковані фото свідчать, що є руйнування секцій автомобільної частини мосту. У росії заявляють, що на Кримському мосту нібито вибухнула вантажівка, загорілися цистерни на потязі та було пошкоджено полотно моста.

Проїзд через Кримський міст перекрито. Так звана "влада" півострова заявила, що запустить поромну переправу.

Черги на АЗС

Місцеві жителі після вибуху на мосту масово вирушили за пальним. Місцеві Telegram-канали публікують кадри, на яких помітні довжелезні черги біля АЗС.

Так звана "влада" запевняє, що усі заправки наразі працюють у штатному режимі.

Обмеження на продаж продуктів

У так званому "Міністерстві промислової політики Криму" заявили, що введуть обмеження у продуктових магазинах. Зокрема, мова йде про товари бакалійної групи: в одні руки до 3-х кілограмів.

Представник окупаційної влади Олег Крючков традиційно запевняє, що "паніки немає", а повідомлення про обмежений продаж нібито не відповідають дійсності. За його словами, росіяни нібито організують сухопутний коридор через окуповані території України.

При цьому так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, що запасу пального вистачить на 40 діб, а продуктів вистачає. Але в місті все ж вводять обмежений продаж продуктів, а бензин у каністри наливати не будуть.

Вибух на Кримському мосту пролунав зранку 8 жовтня. Після цього на мосту сталася масштабна пожежа.

Через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту було повністю припинено.

"Кримська залізниця" інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

"Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.

У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в рф звинуватили "українських вандалів".

путін доручив створити урядову комісію через НП на мості.