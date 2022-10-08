У суботу, 8 жовтня, окупанти показали, як виглядає Кримський міст за кілька годин після вибуху з пожежею. Про це повідомляє РБК.

Так, слідчий комітет опублікував відео з місця вибуху вантажівки на Кримському мосту.

Також у Telegram-каналі Mash опублікували кадри гасіння товарного складу на Кримському мосту, який загорівся миттєво після вибуху.

Як повідомлялося, в росії заявляють, що внаслідок сьогоднішнього вибуху на Кримському мосту є жертви. Попередньо відомо про трьох загиблих.

Через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту було повністю припинено.

"Кримська залізниця" інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

"Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.

У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в рф звинуватили "українських вандалів".

путін доручив створити урядову комісію через НП на мості.