Як виглядає Кримський міст після вибуху: окупанти показали відео [ Редагувати ]
У суботу, 8 жовтня, окупанти показали, як виглядає Кримський міст за кілька годин після вибуху з пожежею. Про це повідомляє РБК.
Так, слідчий комітет опублікував відео з місця вибуху вантажівки на Кримському мосту.
Також у Telegram-каналі Mash опублікували кадри гасіння товарного складу на Кримському мосту, який загорівся миттєво після вибуху.
Як повідомлялося, в росії заявляють, що внаслідок сьогоднішнього вибуху на Кримському мосту є жертви. Попередньо відомо про трьох загиблих.
Через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту було повністю припинено.
"Кримська залізниця" інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.
"Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.
У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в рф звинуватили "українських вандалів".
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