На Бахмутському напрямку на Донеччині тривають жорсткі бої, зараз там найгарячіша ділянка фронту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 8 жовтня.

Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої. Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку.

Глава держави вкотре закликав російських військових здаватися в полон, аби вберегти своє життя.

Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться в полон, збереження їхнього життя. Україна завжди дотримується всіх міжнародних норм, всіх конвенцій.

Президент Зеленський ані словом не згадав про вибух на Кримському мосту, який стався вранці.

Журналісти "Інтера" зняли сюжет про життя у прифронтовому Бахмуті, де досі залишається щонайменше 10 тисяч жителів. Його можна подивитися тут.