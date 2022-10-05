Росіяни продовжують вперто "битися лобом" об оборону Бахмуту. Попри шалені втрати, вони не припиняють спроб пробитися у місто. Штурми там змінюються масованими обстрілами, а потім - знову штурми. Цивільні, які ще залишаються в місті, гинуть від російських ракет та снарядів - та московитів це не спиняє.

Наш воєнкор Станіслав Кухарчук підготував ексклюзивний репортаж з лінії фронту.

Цвинтар на околиці Бахмута. Місцеві комунальники заривають чергову могилу. Працівники ритуального бюро приїжджають сюди по кілька разів на день…ховати містян.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Це абсолютно свіжа могила і таких тут безліч. Вся ця частина цвинтаря відведена, скажімо так - на свіжі поховання. Тут поховані люди, які здебільшого стали жертвами російських обстрілів.

Відомі й невідомі - сюди везуть всіх. Ями для майбутніх небіжчиків риють заздалегідь. З цим допомагають військові, каже керівник ритуального бюро.

Таких рядов полно…вон, идите почитайте когда захоронен …вон …военные не успевают ямы копать.

Бахмут вже понад два місяці під щільним вогнем російської артилерії, та авіації. Околиці, та частково центр майже знищені, найближчі позиції росіян на відстані трьох кілометрів від міста.

Зенітник Олег уважно спостерігає за небом. Російська авіація біля Бахмута частий гість. Щоправда, крайні тижні "путінські соколи" залітати за лінію фронту просто бояться - відстрілюються навмання у тилу своїх позицій.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Мы ж сбиваем их…сбиваем …а в августе они залетали хорошо. - Ну бояться вже? - Ну думаю да. Наша батарея уже не знаю сколько сбила - то подтверждают, то нет, но сбили пацаны. У меня жена говорит, если не собьешь, не приходи домой.

А от штурми міста відбуваються ледь не кожного дня. Росіяни не припиняють спроб прорвати нашу обору і зайти в Бахмут.

Трішки нижче спробуй опуститись, трішки нижче і зазум на перехрестя.

Так, за допомогою безпілотника бійці корегують вогонь батареї важких мінометів. Ціль - ворожа піхота, яка знову пішла у лобову атаку.

Впертості росіян наші хлопці просто жахаються. Втрати у московитів на цій ділянці фронту шалені, але російські генерали, схоже, із ними не рахуються. Регулярну армію тут вже почали поповнювати "вихідцями з російських в'язниць" - їх кидають на найгарячіші ділянки фронту.

Позивний "Клєма", військовослужбовець Збройних сил України:

Це очевидно ….навіть, коли був полонений, і 200 дивились - там такі розписні, ну розумієш. Людина військова, вона ж не буде - там такі характерні татуювання. В них є люди, як вміють воювати, але й є, як кажуть в народі, просто мяско, яке вони відсилають вперед.

Схоже, що взяти Бахмут, для росіян - надважливо! Та здавати місто українська армія не збирається. Сил і засобів відбивати ворожі атаки у хлопців достатньо.