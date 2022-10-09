Нічний удар по Запоріжжю: загинули 17 осіб, 40 постраждали [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Щонайменше 17 осіб загинули та 40 постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя.
Через удари постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектору міста.
"За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 - постраждали. Наразі відомо про 17 загиблих", - написав Куртєв.
Він закликав місцевих жителів допомогти з розбором завалів.
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