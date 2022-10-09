Пошкоджений Кримський міст вплине на війну та "зачепить" путіна - британська розвідка [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Пошкоджений Кримський міст вплине на хід війни в України. Сам інцидент на мосту "зачепить" російського диктатора володимира путіна, який особисто спонсорував його будівництво.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.
За даними британської розвідки, внаслідок вибуху на Кримському мості були зруйновані дві з чотирьох дорожніх смуг. Ймовірно, окупанти відновлять проїзд, але пропускну спроможність значно знизиться.
Розвідка підкреслює, що саме Кримський міст відігравав ключову роль у перекиданні техніки на південний фронт.
"Ступінь пошкодження залізничного переїзду невідома, але будь-яке серйозне порушення його пропускної спроможності, швидше за все, вплине на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України", - йдеться у повідомленні.
У розвідці наголосили, що Кримський міст також мав особливе значення для путіна, оскільки він фінансував та відкривав його, а підрядником будівництва був його друг дитинства Аркадій Ротенберг.
Щобільше, вибух на мосту стався за кілька годин після 70-річчя російського диктатора.
Британська розвідка нагадала, що останніми місяцями колишній охоронець путіна, а нині командувач росгвардії Віктор Золотов публічно запевняв про безпеку мосту.
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