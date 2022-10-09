Майже 500 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав втрати росіян за добу [ Редагувати ]
Джерело: LB.ua
За даними на ранок неділі, 9 жовтня, українські військові ліквідували за добу 440 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 62 500 військових.
Про це повідомляє Міноборони України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 62500 (+440);
- танків - 2486 (+14);
- бойових броньованих машин – 5133 (+22);
- артилерійських систем - 1477 (+18);
- РСЗВ - 348 (+3);
- засоби ППО – 180 (+0);
- літаків – 266 (+0);
- вертольотів - 235 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1086 (+7);
- крилаті ракети - 247 (+1);
- кораблі/катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3890 (+15);
- спеціальна техніка - 136 (+0).
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