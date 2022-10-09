Нічного ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок якого обвалилась багатоповерхівка, завдали бомбардувальники Ту-22М3, винищувачі Су-35 і зенітно-ракетні комплекси С-300. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Удару по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій - з районів Мелітополя та Бердянська. Випущено чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35).





Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.

Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Частково зруйновано 9-поверховий будинок. Зруйновано п’ять приватних будинків. Уражені об’єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів.

Наразі відомо про 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей. Інформація уточнюється. Під завалами можуть знаходитись люди.