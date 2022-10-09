Які населені пункти ЗСУ звільнили в Луганській області [ Редагувати ]
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Українські військові звільнили сім населених пунктів у Луганській області. У них вже пройшли стабілізаційні заходи.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зазначив, що влада не могла повідомити про звільнення населених пунктів раніше, адже там тривали стабілізаційні заходи.
Гайдай повідомив, що першою ЗСУ звільнили Греківку.
Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною.
У Красноріченській селищній громаді Сватівського району деокуповано такі села:
- Новолюбівка;
- Невське;
- Греківка;
У Коломийчиській сільській громаді Сватівського району:
- Новоєгорівка;
- Надія;
- Андріївка;
- Стельмахівка.
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