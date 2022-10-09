Міністерство цифрової трансформації України анонсувало появлення нового документу в застосунку "Дія" - витяг про місце проживання. Відомство пропонує громадян долучитися до тестування послуги.

Про це повідомляє Мінцифри у Facebook.

Паперовий витяг про місце проживання дають при отриманні ID-картки. Він знадобиться при отриманні державних послуг, працевлаштуванні, відкритті рахунку у банку та при оформленні різних послуг у школах, лікарнях, банках та держорганах.

Незабаром у "Дію" можна буде додати відповідний документ, який підтверджує місце проживання. У додатку він буде вже оцифрованим, що допоможе за декілька кліків відкрити його та пред'явити там, де його вимагають.

Відомство пропонує пройти бета-тест електронного витягу, щоб допомогти коректному відображенню нової функції. Для цього необхідно мати верифікований податковий номер (РНОКПП), зареєстроване місце проживання та бути старше 14 років.

Для тестування послуги для своєї дитини, якій ще немає 14 років, треба мати додане свідоцтво про її народження у застосунку.

Реалізація послуги відбувається разом із МВС, ДМС, а також за експертної підтримки швейцарсько-української програми EGAP і Фонду Східна Європа, який фінансується урядом Швейцарії.