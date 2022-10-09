У неділю, 9 жовтня, у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що українські захисники завдали дев'ять успішних авіаударів по росіянах та відбили атаки противника на низці напрямків.

Так, за даними військового командування, минулої доби українські солдати відбили атаки противника в районах населених пунктів Бударки, Терни, Соледар, Нью-Йорк, Першотравневе, Невельське та Побєда.

При цьому українська авіація завдала дев'ять ударів. Підтверджено попадання по семи місцях зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін.

На Сіверському напрямку зафіксовано обстріли з мінометів та ствольної артилерії у районах населених пунктів Миропілля, Мезенівка, Ворожба, Славгород, Середина Буда та Старикове Сумської області. Також було завдано авіаційних ударів.

На Слобожанському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони 30 населених пунктів. Серед них – Білий Колодязь, Висока Яруга, Ізюм, Ненудне, Рідкодуб, Червона Зоря. Застосовував ударні БПЛА.

На Краматорському напрямку окупанти робили обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Іванівка, Невське, Першотравневе, Серебрянка та Терни. При цьому там зафіксовано мінування мостових переходів, переправ та передмість населених пунктів.

На Бахмутському напрямі противник вів обстріли в районі населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зайцеве, Зеленопілля, Соледар, Яковлівка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку вороги атакували в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Першотравневе, Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступів росіян зафіксовано не було. При цьому було обстріляно понад 30 населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку під вогнем окупантів перебували 35 міст і сіл уздовж усієї лінії зіткнення.

У Генштабі зазначають, що росіяни намагаються зберегти окуповані території та роблять спроби наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

