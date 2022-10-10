В Житомирі та Хмельницькому лунають вибухи [ Редагувати ]
Фото: вибух
У понеділок, 10 жовтня, сталися вибухи у Житомирі та Хмельницькому.
Про це повідомляє "Житомир 24".
"В Житомирі звуки вибухів! Не виходьте з укриттів!", - йдеться в повідомленні.
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