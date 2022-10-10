В'ячеслав Зайцев став на захист країни ще вісім років тому.

У Запоріжжі попрощалися із легендарним Кіборгом. В'ячеслав Зайцев - історик, науковець та герой. Він загинув, захищаючи нашу країну на Донецькому напрямку. Звістка про це сколихнула усе місто. Адже багато людей знали воїна особисто та захоплювались ним. Яким запоріжці пам'ятатимуть свого захисника - дивіться далі.

Відважний воїн, очі якого сяяли добром. Завжди усміхнений, щирий та відкритий для кожного. Таким український захисник В'ячеслав Зайцев залишиться у пам'яті запоріжців. Він був справжнім патріотом України. Мріяв бачити її сильною та вільною, і заради цього віддав своє життя.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Сильна втрата, тому що він во всіх своїх сферах діяльності він був дуже людиною потужною, він був особистістю і це була значуща фігура, але знаєте, ми так вважаєм, що він був воїном, дійсно, у всіх розуміннях цього слова

42-річний В'ячеслав Зайцев загинув 5-го жовтня, захищаючи Україну на Донецькому напрямку. Запоріжці на колінах проводжали воїна в останню путь.

В'ячеслав Зайцев став на захист країни ще вісім років тому. Після Євромайдану, у 2014-му він одним із перших поїхав на фронт. Разом із побратимами був у найгарячіших точках Донбасу. Зокрема, пройшов Південний котел, Дебальцеве та оборону Донецького аеропорту.

В'ячеслав Зайцев, військовослужбовець Збройних сил України:

Просто я вийшов туди з гранатометом і погасив кулеметника. Кулеметне гніздо.

Саме у ДАПі В'ячеслав отримав своє перше поранення. А після відпустки знову повернувся в аеропорт.

В'ячеслав Зайцев, військовослужбовець Збройних сил України:

В перший раз не так було. Це как із парашутом, я на другий раз тільки зрозумів, що там страшно. Там справді треба боятися, да.

В аеропорту українських воїнів росіяни обстрілювали з усіх наявних у них видів зброї. Але якби не було тяжко - головне перемогти свій страх, казав запорізький Кіборг. А ще попри будь-які життєві складнощі В'ячеслав завжди мав добре почуття гумору. Гумор рятував військових і на війні.

В'ячеслав Зайцев, військовослужбовець Збройних сил України:

Без гумору ніяк, там не виживеш. Ми дзвонили в поліцію, місцеву міліцію їх там. Кажуть, тут стріляють, нам страшно. Кажу: а ви де? В Донецькому аеропорту. Або піццу там викликали. А ви там Восток или Сомали. Кажу, та ні ми всередині. Приїжджайте сюди.

Під Дебальцевим оборонець ДАПу отримав друге поранення. За героїзм проявлений у боях, він нагороджений Орденом "За мужність". У 2015 В'ячеслав повернувся додому - до своїх рідних та улюбленої справи. Працював у Національному заповіднику Хортиця, обожнював свою роботу та сам острів. Він був істориком та науковцем. Вивчав козацтво, захоплювався археологією. Друзі В'ячеслава кажуть, за яку б справу не брався, він завжди викладався на повну.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Він у мене останеться такою веселою, енергійною, я навіть не знаю, я стільки не встигаю, скільки він робити, скільки не намагався, він дуже класний, дуже працьовитий найулюбленіший екскурсовод

Галина Гончаренко, волонтерка:

Славік був зразком в дуже багатьох речах і це унікальна людина, яка приклад того, як можна жити не для себе, він повністю жив не для себе він всього себе віддавав Запоріжжю, запорожцям.

Після початку повномасштабної війни Славко, не вагаючись відклав усі справи, і знову став на захист Батьківщини. Перебуваючи у найгарячіших точках на фронті, він все одно встигав викладати пости про допомогу ЗСУ, підтримку волонтерів, звернення до запоріжців та читав українцям вірші.

Володимир Головешко, представник Запорізької обласної військової адміністрації:

В'ячеслав Зайцев - це людина, яка підняла рівень інтелектуального, морального, відважного Запоріжжя. Це людина, на яку рівнялись, рівнялись всі і я хочу сказати, що це надвелика втрата для Запоріжжя. Для мене особисто це був кращий з найкращих.

На честь В'ячеслава Зайцева у Запоріжжі пропонують перейменувати обласну бібліотеку, а також одну із вулиць. Аби пам'ять про легендарного Кіборга жила вічно.