США рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари росії по Україні, у тому числі на території Києва. Про це заявив президент США Джо Байден, заява якого опублікована на сайті Білого дому.

Внаслідок цих атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі, які не мають військових цілей. Вони ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу. Ці атаки лише зміцнюють нашу готовність підтримувати українців, скільки буде потрібно. Разом із нашими союзниками ми продовжимо накладати на Росію санкції за її агресію, притягувати Володимира Путіна та Росію до відповідальності за злочини, а також надавати необхідну підтримку українським збройним силам для захисту їхньої країни та свободи.

США знову закликали росію негайно припинити неспровоковану агресію та вивести свої війська з України.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росія випустила по Україні 84 крилаті ракети та 13 дронів-камікадзе. Внаслідок атаки загинули 11 людей, 64 отримали поранення і травми. Українська ППО збила 45 ракет і 9 "шахідів".