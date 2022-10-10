Одинадцять людей загинули, поранених майже 90. Це остання інформація про постраждалих внаслідок ранкової масованої ракетної атаки по Україні. Під удар потрапили майже всі регіони. Цілили окупанти цілеспрямовано по мирному населенню та енергетичних об'єктах.

Водночас у міноборони рф відзвітували: "цілі досягнуті". Масованим ракетним ударом задоволені. Ярина Марків про складний день для українців - докладніше далі.

Понеділок, 10 жовтня. Одна з найдовших повітряних тривог по всій Україні. Й одна з намасованіших атак країни-терористки - росія випустила майже понад 8 десятків ракет по щонайменше 10-ти регіонах України (подекуди інформація, що по 14-ти регіонах).

Мар'яна Рева, радниця міністра внутрішніх справ:

Якщо ми говоримо про всю Україну, то окрім Києва зафіксовано влучання ще в 14 регіонах держави. Можемо говорити про 10-х загиблих та близько 6-ти десятків поранених людей по всій Україні внаслідок ракетних влучань.

З 8-ї ранку окупанти обстріляли 4 райони Києва. Найбільше дісталося центру - три влучання по Шевченківському району:

Загинули щонайменше п'ятеро людей, понад пів сотні - постраждали. Також окупанти намагалися вдарити по пішохідному "мосту Кличка" у центрі Києва.

В інших районах столиці пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Телеграм канали повідомляли про влучання по Київській ТЕЦ-5 та ТЕЦ в Обухові.

Були й інші прильоти на Київщині по приватному сектору. Є жертви.

Олексій Кулеба, голова Київської ОВА:

Інформація уточнюється.. є зруйновані 20 обʼєктів інфрастурктури, на жаль, є 10ть людей, які поранені і на цей момент ми знаємо точно про одного загиблого - в Броварському районі Київської області. Постраждалі.....1 людина загинула в Броварському районі Київської області.

Масовано була атакована Дніпропетровська область. Наразі вже відомо про чотирьох загиблих та майже 2 десятки поранених. Російська армія направила на область 10 ракет, з них 4 було знищено силами ППО. Снаряди влучили як в об'єкти критичної інфраструктури, так і у цивільні. Один з ворожих снарядів влучив у дорогу неподалік громадського транспорту. Навколо постраждало щонайменше 6 багатоповерхівок.

Ірина - жителька Дніпра:

Очень сильно. Ощущение было что вот это дерево летит в дом. Ну я не знаю как объяснить. Ударная волна была сильная. И сразу посыпались стёкла, звук стёкла битого. Что в доме? В основном окна. В шкафу дверь Урала, все что стояло летело. Штукатурка что где все летело.Убираем.

За інформацією голів ОВА України - щонайменше три ракети та п'ять дронів-камікадзе збито силами ППО в Одесі та області. Спрацювала протиповітряна оборона й на Хмельниччині, там теж прогриміла серія вибухів. У багатьох областях почалися перебої із електропостачанням, а подекуди - світло і вода зникли взагалі. Адже окупанти прицільно стріляли в обʼєкти енергетики. Зокрема зафіксовано три удари по критичній інфраструктурі у Кременчуцькому районі Полтавської області, на Житомирщині, Франківщині та Львівщині - цю область війська рф атакували 15-тьма ракетами, частину збила ППО.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені по всій нашій державі: Київщина, Хмельниччина, Львів, Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина,Житомирщина, Кіровоградщина, південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему, вони безнадійні. Друга мішень - це люди. Спеціально обрали такий час, такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди.

Харків вранці накривали із РСЗО та ракет, повідомив мер міста Ігор Терехов. Тут також поцілили у енергетичний обʼєкт:

Ігор Терехов, міський голова Харкова:

Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет електроенергии, нет воды, ми эвакуировали людей, люди находятся на станциях в укрытиях.

За даними ОВА, жертв та постраждалих після сьогоднішнього ракетного удару по Харківщині немає. Загалом повітряні сили України збили 45 ракет різноманітних типів і з десяток іранських безпілотників під час ранкового масованого обстрілу нашої території. Українська влада закликає громадян бути обачними - не нехтувати сигналами повітряної тривоги й відправлятись в укриття й за можливості сьогодні з 17-тої до 22-ї години обмежити споживання електроенергії.