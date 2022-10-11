Опублікований графік відключень світла у Києві та області [ Редагувати ]
У Києві та Київській області запроваджують графік погодинних відключень електроенергії. Світло можуть вимикати на чотири години. Про це повідомила компанія "ДТЕК Мережі".
Часткове обмеження споживання електроенергії триватиме до стабілізації ситуації. Для цього складені графіки почергового електропостачання.
Починаючи з 11 жовтня компанія на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами та часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.
Ознайомитися з детальним графіком можна за посиланням.
Нагадаємо, зранку 11 жовтня ворог атакував Ладижиську ТЕС у Вінницькій області.
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У Києві та Київській області починають запроваджувати графік погодинних відключень електроенергії. Світло можуть вимикати на чотири години.
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