Ворог атакував дронами-камікадзе ТЕС на Вінниччині [ Редагувати ]
Російська війська атакували Ладижиську ТЕС у Вінницькій області. Про це повідомив очільник Вінниччини Сергій Борзов.
Здійснена атака на Ладижиську ТЕС. 2 дрони-камікадзе "Shahed-136". Усі служби працюють.
Нагадаємо, через пошкодження електричних мереж внаслідок ракетних атак рашистів по всій Україні діятимуть віялові відключення електроенергії. Про це голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
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