ЗАЕС повністю знеструмлена: окупанти пошкодили підстанцію - Енергоатом [ Редагувати ]
Через російські обстріли ЗАЕС знову на дизель-генераторах - окупанти пошкодили підстанцію.
"12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори", - повідомляють в Енергоатомі.
Повідомляється, що Енергоатом підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального, проте станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів компанії.
Енергоатом відзначає, що російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії.
Таким чином окупанти продовжують нехтувати ядерною та радіаційною безпекою найбільшої в Європі АЕС, загрожуючи світу радіаційною катастрофою.
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