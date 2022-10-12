Франція передасть Україні три аналоги HIMARS [ Редагувати ]
Франція на зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн" оголосить про передачу Україні для відбиття російської агресії три ракетні установки LRU M270. Про це повідомляє ВВС з посиланням на джерела.
LRU M270 є модернізованим аналогом американських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS на гусеничному ходу.
Експерти проекту Oryx повідомляють, що у Франції на озброєнні стоять 12 установок LRU M270. Ще 40 немодернізованих LRM M270 зберігаються на складах.
Як повідомляли "Подробиці", незадовго до цього Міноборони Німеччини оголосило, що поставить Україні нову зброю - РСЗВ MARS II та САУ PzH 2000.
Постачання зброї та засоби ППО пов'язані з масованим ракетним обстрілом українських територій 10 та 11 жовтня. Лише 10 жовтня під обстрілами загинули 23 українці, понад 100 були поранені.
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