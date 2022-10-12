Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка не визнає спробу анексії українських територій [ Редагувати ]
Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка не визнає так звані "референдуми" на окупованих територіях України та засуджує спробу їхньої анексії росією.
Резолюцію підтримали 143 країни, 5 виступили проти, 35 - утрималися.
Проти голосували росія, Білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа. Утрималися Китай, Індія, Пакистан, Південна Африка та країни СНД.
Проєкт резолюції про засудження псевдореферендумів та незаконну анексію росією окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей внесли Україна та її партнери.
Резолюцію внесли через кілька днів після того, як росія ветувала подібне рішення у Раді Безпеки ООН. рф намагалася добитися таємного голосування за резолюцію на Генасамблеї ООН, але безуспішно.
На відміну від Ради Безпеки ООН при голосуванні Генеральної Асамблеї ООН ніхто не має право вето.
Нагадаємо, Україна звернулася до Міжнародного суду ООН через спробу анексії росією окупованих територій.
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