На Полтавщині у Шишацькій громаді впали два українських літаки. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

У вівторок і в середу мали катастрофи, падали літаки наші саме у Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу, коментують ці події військове керівництво Міністерства оборони. Чекаємо від них інформацію.

Видання "Полтавщина" повідомляє, що 12 жовтня мешканці Шишацької громади бачили падіння літака, з якого на парашутах вистрибнули два пілоти.

Наразі відомо, що мешканці почули два вибухи й бачили, як об’єкт летів з боку Сумської області. Судячи з фото уламків, які були оприлюднені у соцмережах, це міг бути винищувач Су-24.

Крім того, мешканці повідомляли, що бачили два парашути, які відділилися від винищувача. Доля пілотів точно невідома. Одні джерела повідомляють, що обидва живі, інші - що один з пілотів загинув.

Щодо обох випадках відомо, що жодна цивільна особа не постраждала, а споруди та житлові будинки не були пошкоджені.

Нагадаємо, що напередодні на Вінниччині впав український винищувач, пілот катапультувався.