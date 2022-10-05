У Полтавській області сьогодні можуть лунати звуки стрілянини та вибухів [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У середу, 5 жовтня, на території трьох громад Полтавської області лунатиме стрілянина, а на одному з кар’єрів - вибухи.
Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"5 жовтня на території Полтавської, Піщанської та Градизької громад проводитимуть навчальні стрільби", - розповів він.
Також, за його даними, на одному з гранітних кар'єрів у Кременчуцькій ОТГ відбудеться контрольований плановий вибух.
"Якщо почуєте звуки пострілів та вибух, зберігайте спокій!" - просить Лунін.
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