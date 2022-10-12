На Вінниччині впав український винищувач, пілот катапультувався [ Редагувати ]
12 жовтня близько 21:00 поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил. Льотчик успішно катапультувався, почувається добре. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Він виконував бойове завдання зі знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136". Цього дня пілот уже знищив п’ять "шахідів": три - на півдні України і два - над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів.
Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці, і катапультувався. Причини аварії встановлюються.
Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.
Нагадаємо, 12 жовтня ЗСУ на півдні України знищили 4 російські гелікоптери Ка-52.
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