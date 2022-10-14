Португалія передасть Україні шість радянських гвинтокрилів [ Редагувати ]
Португалія передасть Україні шість пожежних гелікоптерів "Камов" радянського виробництва, один з яких зламаний через аварію. Про це повідомила міністерка оборони Португалії Олена Каррейрас, передає Observador.
Португалія не може більше експлуатувати та обслуговувати гвинтокрили конструкторського бюро "Камова", яке входить до холдингу "Вертолеты России" через запроваджені проти рф санкції.
Глава Міноборони Португалії сказала, що машини передають у тому стані, в якому вони зараз перебувають.
На прохання України та спільно з МВС ми надамо у розпорядження України наш парк гелікоптерів "Камов", які через поточний сценарій, санкції, запроваджені проти Росії, ми більше не можемо експлуатувати. У них немає сертифікатів льотної придатності, і ми навіть не зможемо їх відремонтувати.
Нагадаємо, 13 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що альянс найближчим часом передасть Україні обладнання для боротьби з ворожими безпілотниками, у тому числі іранськими дронами-камікадзе.
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