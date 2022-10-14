Масовані ракетні атаки по Україні обходяться росії в кругленькі суми: скільки витрачає країна на терор

Лише за півдоби понеділка рф випустила по Україні ракет на понад 700 мільйонів доларів США. І це при тому, що сама росія - живев злиднях. Про імперські амбіції сусіда у цифрах - розкаже Марина Біленька.