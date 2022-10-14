Освіта в Україні: як будуть працювати заклади з 17 до 21 жовтня [ Редагувати ]
Наступного тижня, із 17 до 21 жовтня, заклади освіти Київської області продовжать працювати в дистанційному режимі.
Таке рішення обумовлене посиленою загрозою ракетних обстрілів з боку російської федерації.
Йдеться про всі освітні заклади будь-яких форм власності - загальної середньої, дошкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.
Про зміни в навчальному процесі буде поінформовано додатково.
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