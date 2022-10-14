Необхідності здійснювати масовані удари по об'єктах в Україні зараз вже немає. Об'єкти, які не постраждали, поступово "добивають". Про це заявив журналістам у п'ятницю, 14 жовтня, президент рф володимир путін.

Сейчас нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока, ну а там видно будет... Из 29 объектов 7 не было поражено, как это планирует министерство обороны. Но добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет во всяком случае сейчас, а там - видно будет.

За словами путіна, росія не ставить на меті знищити Україну як державу.

Мы же не ставим перед собой задачу уничтожения Украины. Вот они взяли - в Крыму проживают 2,4 млн человек - и воду отрубили там. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Не сделали бы этого действия - не было бы других противодействий.

Нагадаємо, путін схиляє лукашенка відкрито вступити у війну проти України.