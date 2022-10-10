У понеділок, 10 жовтня, президента росії володимир путін заявив про те, що росія нібито завдала ударів "високоточною зброєю" по українських об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку.

За пропозицією Міноборони рф і за планом генштабу росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського та наземного базування по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України.

Він також пригрозив, що у разі "продовження проведення терактів на "території рф" відповіді з боку країни-агресора нібито будуть жорсткими і "за масштабами відповідатимуть рівню загроз", що створюються для росії.