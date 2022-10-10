Президент росії путін визнав масовані удари по Україні [ Редагувати ]
У понеділок, 10 жовтня, президента росії володимир путін заявив про те, що росія нібито завдала ударів "високоточною зброєю" по українських об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку.
За пропозицією Міноборони рф і за планом генштабу росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського та наземного базування по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України.
Він також пригрозив, що у разі "продовження проведення терактів на "території рф" відповіді з боку країни-агресора нібито будуть жорсткими і "за масштабами відповідатимуть рівню загроз", що створюються для росії.
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