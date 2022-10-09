Президент росії володимир путін схиляє олександра лукашенка вступити у відкриту війну проти України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Ми бачимо заходи, які проводяться рф для того, щоб змусити керівництво білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі путіна й лукашенка, де обговорюється це питання і путін намагається схилити лукашенка до цього рішення.

За даними воєнної розвідки України, біля українського кордону в Білорусі зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

Наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті і взагалі, як будуть розвиватися події у війні росії проти нашої держави.

Нагадаємо, що 8 жовтня послу України в Білорусі вручили дипломатичну ноту, в якій стверджується, що Україна нібито планує завдати удару по території Білорусі.