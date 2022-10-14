путін повідомив, скільки мобілізованих уже воюють в Україні [ Редагувати ]
Наразі в росії мобілізували 222 тис. осіб з запланованих 300 тисяч. Про це заявив президент рф володимир путін на пресконференції в Астані.
На данный момент мобилизовано 222 тыс. человек. Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
За словами путіна, 33 тис. мобілізованих уже перебувають у підрозділах, а 16 тис. виконують бойові завдання в Україні.
Я сказал - 222 тыс. [мобилизованных граждан] сейчас находятся в войсках, точнее сказать, в так называемых частях формировательных. Там первичная подготовка от 5 до 10 дней. Затем уже в зависимости от военно-учетной специальности [они] поступают уже в боевые части, и там подготовка от 5 до 15 дней. Затем следующий этап уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях. И там дополнительное слаживание.
Господар Кремля зазначив, що лінія фронту з Україною становить 1,1 тис. км.
Что касается мобилизации - могу еще раз сказать то, что говорил раньше: линия соприкосновения - 1 100 км, поэтому держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. С этим связана мобилизация".
Як повідомляли у Генштабі ЗСУ, на фронт з росії прибули до 500 мобілізовних з неякісним спорядженням.
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