"Понасобирали шарамыг-калек": окупанти обурені мобілізацією в рф [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Окупаційні війська так званих "Л/ДНР" обурені проведенням мобілізації у росії. Бойовики скаржаться, що новоприбулі воюють без шоломів та бронежилетів.
Про це повідомляє ГУР Міноборони України.
За словами окупантів, вони не розуміють, навіщо в росії запровадили мобілізацію.
"Я не знаю нах*й вони мобілізацію ввели. Треба було взяти армію 1 мільйон 150. 150 там у вас. Взяли б весь мільйон завели, а от цих, ось яких мобілізували виставили на кордонах, якщо так сильно переживають", - каже один з них.
Другий окупант у свою чергу вважає, що росія не підготувалася до проведення мобілізаційних заходів.
"Та треба було це все заздалегідь робити. Треба було готувати, а не те що вони назбирали шарамиг-калік без нічого блін, без касок, без бронежилетів і погнали блін. Треба було відразу мобілізацію проводити і у нас і в них. А вони деб*ли", - заявив окупант.
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