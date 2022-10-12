До України на фронт прибули до 500 мобілізованих росіян, яким видали застаріле радянське спорядження та неякісні автомати АК-12. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 12 жовтня.

До п’ятисот мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Характерні ознаки так званого "молодого поповнення": засоби захисту, шоломи радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування.

АК-12 був створено концерном "Калашников" і представлено широкому загалу в січні 2012. Являв собою принципово новий, але реалізований з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх АК.

Досвід бойового застосування під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через лічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести демодернізацію даного зразка зброї.

Триває підготовка до 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення. У самій бригаді, після участі у війні проти України, кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається компенсувати значні втрати за рахунок нових партій мобілізованих громадян російської федерації, які пройшли прискорену підготовку.

Нагадаємо, що мобілізовані росіяни почали масово пропадати на фронті.