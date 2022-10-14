Білоруська армія, чисельність якої, за словами диктатора олександра лукашенка, становить майже 70 тис. осіб, буде включена до регіонального угруповання військ з росією. Про це лукашенко заявив в інтерв'ю "Першому каналу".

Нашу армию вы знаете - порядка 70 тыс. человек. Это основа. Ну, я думаю, что 10-15 тыс. от России требовать сейчас не надо. Потому что хватает там проблем других. Вы знаете каких. Поэтому вот сейчас будем исходить из этого. Мы готовим ребят.

лукашенко наголосив, що Мінське побоюється розміщення ядерної зброї на території Польщі, незважаючи на те, що остаточного рішення з цього питання польські офіційні особи не ухвалювали.

Про створення спільного російсько-білоруського угруповання військ стало відомо 10 жовтня. Тоді лукашенко обґрунтував необхідність формування такого блоку "загостренням на західних кордонах Союзної держави". Диктатор стверджує, що з території України по Білорусі можуть завдати удару.