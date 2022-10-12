Та все ж Білорусь - плацдарм для російських військ

Режим лукашенка вирішив остаточно продати росії суверенітет Білорусі. Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк. А висновок, каже дипломат, зробив на основі безглуздих заяв самопроголошеного президента Білорусі. Одна з них, що вже не Україна, а Польща готується на них напасти.

В яку гру грає Мінськ? І чого очікувати від північної сусідки? Проаналізував Юрій Куций.

Тільки но в мережі інтернет зійшов нанівець ажіотаж з мемами картопляного президента.

А я вам сейчас покажу откуда…

Як він насипав чергову порцію маячні.

олександр лукашенко, самопроголошений президент Білорусі:

Военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда стран Европы уже открыто рассматривают варианты возможной агрессии против нашей страны, вплоть до нанесения ядерного удара.

За новою картою лукашенка напад на Білорусь готується вже не з України.

олександр лукашенко, самопроголошений президент Білорусі:

Польша просто трепещет, и просит американцев немедленно ввести ядерное оружие и разместить его в Польше, в том числе из ядерного арсенала Германии.

І вся ця гра аби підіграти бункерному колезі з кремля. Саме лукашенко разом із путіним домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. А от яка мета цього? І як відреагували самі білоруси? Давайте спробуємо розібратися!

Формування угруповання, за словами Лукашенка, почалося ще за два дні до офіційного оголошення. Його основу мають скласти білоруські війська, але при цьому на території республіки будуть розміщені російські військові. Він зауважив, що розраховувати на велику кількість росіян не приходиться. Натомість міністр оборони республіки на фоні свого керівника виглядає ще тим пацифістом, адже прекрасно розуміє на що здатна його армія в протистоянні військам ЗСУ.

Віктор Хренін, міністр оборони РБ:

Не провоцируйте нас - мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги значит, войны не будет.

Білоруські опозиціонери різко засудили самопроголошеного президента. Лідерка білоруської опозиції в еміграції Світлана Тихановська звернулась до президента України Володимира Зеленського з проханням встановити дипломатичні та політичні відносини між Україною та Об'єднаним перехідним кабінетом Білорусі.

Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції:

Ми пропонуємо Україні та українському народу збудувати альянс з демократичною Білоруссю. Об'єднаний перехідний кабінет готовий до співпраці з Україною та встановлення дипломатичних і політичних відносин. Ми готові діяти разом з Україною.

У своєму зверненні вона нагадала про білорусів, які разом з українцями воюють проти агресії росії, а також про білоруських партизанів, які діють попри загрозу розстрілу. Тому окремо попросила не ототожнювати білорусів із режимом лукашенко.

Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції:

Але білоруси це не лукашенко. Лукашенко - ганьба моєї країни. Він анонсував створення спільного угрупування військ з путіним і допустив ще більшу кількість російських військ на території Білорусі. Це він і путін втягують нашу країну у війну. Що лукашенко озвучить завтра-післязавтра - невідомо, тому що він уже не приймає рішень, за нього це робить кремль.

Заступник голови перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко попередив своїх співвітчизників про те, що російський солдат і честь - це два діаметрально протилежні поняття.

Павло Латушко, заступник голови перехідного кабінету Білорусі:

Что нужно понимать беларусам? Прибытие вс рф на территорию Беларуси будет сопровождаться пьянством, насилием, преступлениями, которые будет скрывать режим так, как он скрывал начиная с февраля, когда россияне уже были на территории Беларуси.

І дав декілька порад білоруським військовослужбовцям.

Павло Латушко, замісник голови перехідного кабінету Білорусі:

Что могут сделать беларуские военные? Конечно же право принимать решение за ними. Они могут повернуть оружие против войск оккупантов, потому что мы их иначе не можем расматривать. Войска рф, которые будут прибывать в Беларусь. Они могут повернуть оружие против диктатора, чего они раньше не сделали, а сейчас есть такой шанс. Они могут удариться в бега или погибнуть или стать калеками - в случае, если им будет отдан приказ вступить в войну против Украины.

Та все ж Білорусь - плацдарм для російських військ. Саме звідти запускають ракети по мирним містам України та саме з території північної сусідки 24 лютого окупаційні війська рф пішли на Київ і Чернігів. І туди ж згодом тікали з награбованим.

За останніми даними української розвідки - росія завозить до Білорусі іранські дрони-камікадзе, а вивозить звідти військову техніку і боєприпаси. Так зокрема, на залізничну станцію "Кіровська" в Криму прибув залізничний ешелон з 12-ма вагонами боєприпасів, який був відправлений з 43-го арсеналу зберігання ракет та боєприпасів збройних сил Білорусі.