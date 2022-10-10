путін таки дотиснув Лукашенка. Невизнаний президент Білорусі оголосив про розгортання спільного з росією регіонального угруповання військ. Нібито через загострення на західних кордонах. Хоча не раз публічно обіцяв не залучати свої війська до бойових дій.

Нині ж мінський диктатор шукає виправдання і звинувачує Україну у буцімто намірах напасти на білоруську територію. Як мінялася риторика самопроголошеного керманича Білорусі щодо війни в Україні? Та які перспективи у Лукашенка? Розповість Ольга Жидецька.

Вы могли бы сейчас повторить, что с територии Беларуси россияне к нам не прийдут? - Никогда! Тем более с оружием.

Таку гучну обіцянку Олександр Лукашенко дав 2 роки тому. І відтоді вкотре її порушив. Ракети на мирні українські міста з території Білорусі полетіли з перших днів повномасштабного вторгнення.

Через білоруський кордон на північ України зайшли російські війська. Усе це невизнаний президент країни пояснював нібито захистом від міфічного українського нападу. Його цинічна брехня вже стала мемом.

А я сейчас вам покажу откуда на Беларусь готовилось нападение.

На зустрічі з путіним останніми місяцями лукашенко їздить як на роботу. І від самого початку повномасштабних бойових дій в Україні путін намагався схилити його до прямої участі у війні.

Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки МО:

Остання зустріч відбулася зовсім недавно в Сочі. Скоріш за все оговорювалися питання вступу білорусі у війну. Акрім того ми не виключаємо, воєнна розвідка проаналізувала - є дані, що путін говорив з лукашенко стосовно визнання анексії наших територій.

Однак тривалий час білоруський диктатор вдало уникав безпосереднього залучення своєї армії до бойових дій.

Мало того, лукашенко завжди перед камерами заперечував імовірну участь білорусів у російсько-українській війні. Мовляв країна тільки захищатиметься у разі потреби.

Не змигнувши оком, лукашенко тиражує кремлівську пропаганду та вторить путіну, називаючи масові вбивства у Бучі та Маріуполі фейком і постановкою західних спецслужб.

Та нещодавно мінський диктатор таки визнав - Білорусь бере участь у війні росії проти України. Щоправда роль свою сором'язливо применшив.

олександр лукашенко, президент Білорусі (1994-2020рр.):

Что касается нашего участия в СВО в Украине - мы участвуем там, мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства.

А тепер cамопроголошений президент Білорусі заявив, що домовився з путіним розгорнути спільне регіональне угруповання військ. Та звинуватив Україну у нібито підготовці до ударів по своїй території. Хоча Київ це заперечує.

Вчера по неофициальным каналам насколько это было возможно, нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с територии Украины. Как это было заявлено, мы сделаем так, что это будет крымский мост-2.

Та все це тільки обтяжує становище мінського диктатора перед майбутнім судом. Впевнені політолги. Адже посібництво у злочинах путіна - не залишиться безкарним.

Тарас Загородній, політолог:

Доля пана лукашенка скоріш за все сумна. Скоріш за все він не доживе до трибуналу, чи то до Гааги. В єдиному випадку, якщо він сам особисто, зараз вже почне давати гарантії західним урядам, що він піде і буде давати покази на путіна, але відповідальність він все рівно буде нести. Тому що Україна не залишить цього питання просто так. Як і Білорусь скоріш за все буде виплачуваати Україні репарації.

Тим часом за інформацією української розвідки, росіяни доправили до Білорусі іранські дрони-камікадзе - для атак на інфраструктурні об'єкти на заході України. Та готуться приймати мобілізованих з росії. Водночас білорусь обурюється тим, що Україна підірвала мости та замінувала підступи на північному кордоні. А ще тренує свої сили, щоби дати гідну відсіч у разі нової атаки з білоруського боку.