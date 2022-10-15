Жителів Чернігівської, Житомирської та Черкаської областей закликали скоротити споживання електроенергії після ракетного удару окупантів по енергетичній інфраструктурі Київської області. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Жителі Житомирської, Черкаської, Чернігівської областей ваша допомога сьогодні також потрібна країні.

Будь ласка, раціонально використовуйте електроенергію з 17 до 23 години. Через наслідки обстрілів, які сталися зранку, ваш внесок в стабільність електросистем є також важливим.

Все, що необхідно - розумне споживання електроенергії у години пік.