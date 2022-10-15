У Києві та області можливі відключення електроенергії через ракетний удар [ Редагувати ]
Фото: Pixabay
У Києві та області можливі відключення електроенергії внаслідок вранішнього ракетного удару. Про це повідомляє "Укренерго".
Спеціалісти вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення. Але компанія закликає споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години.
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