Канада наполягає на повному виключенні рф з міжнародних організацій [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Канада наполягає повному виключенні російської федерації з міжнародного співтовариства.
Про це повідомляє віцепрем'є Канади Христя Фріланд.
"Зустрічі МВФ та Світового банку - це зустрічі пожежників - міністрів та голів центральних банків, чия робота полягає у захисті світової економіки. Росія прямо зараз є палієм. Паліям не місце на зборах пожежників", - заявила Фріланд.
За її словами, росія не має бути присутньою на засіданнях МВФ. Також вона визнала, що Канада не може вплинути на членство рф в МВФ чи G20, але готова публічно звинувачувати режим володимира путіна в рішенні розпочати війну зі своїм сусідом.
"Канада продовжуватиме притягувати Росію до відповідальності", - додала віцепрем'єр.
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