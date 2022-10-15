У Литві пропонують створити коаліцію партнерів України, аби заплатити за супутниковий зв'язок Starlink, або знайти іншого постачальника.

Про це повідомляється в Twitter міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.

"Інтернет з’єднання в Україні є надто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника", - написав він.

Ландсбергіс додав, що Литва готова зробити свій внесок.