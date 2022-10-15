У Литві пропонують колективно допомогти Україні з інтернетом [ Редагувати ]
У Литві пропонують створити коаліцію партнерів України, аби заплатити за супутниковий зв'язок Starlink, або знайти іншого постачальника.
Про це повідомляється в Twitter міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.
"Інтернет з’єднання в Україні є надто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника", - написав він.
Ландсбергіс додав, що Литва готова зробити свій внесок.
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