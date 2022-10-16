У Бердянську пролунали потужні вибухи [ Редагувати ]
У неділю, 16 жовтня, мешканці Бердянська Запорізької області повідомляють про гучні вибухи поблизу міста. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Бердянск сейчас".
Вони настільки потужні, що їх відчули навіть мешканці будинків на околиці міста.
За попередньою інформацією - вибухи віддуваються на території Бердянського району - селах Андрівка та Осипенко.
Як зазначають в Telegram-каналі, вибухи відбулись, скоріш за все, на території колишніх сільгоспгосподарств, промислові комплекси яких окупанти використовують для зберігання військової техніки та складів.
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