Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що вибух на Кримському мосту 8 жовтня значно погіршив стан російських військ на півдні України. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Окупанти не отримують потрібного забезпечення.

Дуже критичний у них (окупантів - ред.) стан зі спорядженням, з поставками, з логістикою, тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалось. Майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб у них щось функціонувало, тому що навіть пороми зупинили через вітер.

Спікер додала, що ці факти впливають на забезпечення окупантів на півдні України. Окупанти вже потерпають від нестачі обладнання, боєкомплектів та військової техніки.