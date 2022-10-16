Яке співвідношення втрат українських та російських військ: дані Мінооборони [ Редагувати ]
Співвідношення втрат українських захисників та російських окупантів складає близько 1 до 6,5. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.
За словами командувача ОК "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука, критична межа співвідношення втрат - 1 до 8. Він зазначив, що після цього російська армія буде психологічно "сипатись".
Ковальчук також зазначив, що окупанти вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись ще не час.
Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі.
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