Роботу "зернового коридору" продовжать: що відомо [ Редагувати ]
Угоду щодо експорту українського продовольства, термін дії якої визначався до 22 листопада, продовжать і надалі.
Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Сьогодні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів переговори з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром в Спільному координаційному центрі у Стамбулі щодо реалізація "зернової ініціативи" та продовження її дії після 22 листопада.
"Сторони-учасники "Ініціативи" - ООН, Туреччина та Україна, висловили готовність продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації. На даний момент немає жодних сумнівів, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що з початку дії "зернового коридору" було експортовано понад 7,7 млн тонн агропродукції.
Нагадаємо, 22 липня Україна, росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.
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