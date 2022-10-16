Росіяни евакуюють з окупованого Херсона до Криму працівників окупаційних адміністрацій і майно фінансових установ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 16 жовтня.

Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

За даними Генштабу, рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах рф значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. Через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області.

На початку жовтня Генштаб повідомляв, що на Херсонщині лікарні переповнені пораненими окупантами.