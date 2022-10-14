"ЗСУ можуть звільнити Херсон наступного тижня" - FT [ Редагувати ]
Наступного тижня українська війська можуть звільнити Херсон від окупантів та просунутися до правого берега Дніпра. Про це повідомляє Financial Times.
За оцінками західних військових, Україна може взяти Херсон до Дніпра вже наступного тижня.
Мова йде про наступ української армії на правому березі річки Дніпро. У ЗМІ зазначили, що про можливий прорив ЗСУ свідчать заклики колаборантів про "евакуацію". Ймовірно, це говорить про підготовку до "вирішальної битви".
Видання нагадало, що останніми тижнями українські військові звільнили десятки населених пунктів, тому контрнаступ може продовжитися.
Українські сили прорвали лінію фронту в Херсоні на початку місяця, як тоді визнало російське Міністерство оборони, що стало найбільшим поступом України на півдні з початку повномасштабного вторгнення Москви у лютому. З того часу Київ відвоював значну територію на захід від Дніпра.
по темі
У четвер вдень, 6 жовтня, у Херсоні пролунали вибухи
У середу, 28 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні місцеві жителі повідомили про вибухи
Загарбник там лютує і чинить тиск на українців. Змушує здавати українські паспорти та брати російські. А ще вилучає з обігу гривню, майже всі термінали українських банків в підприємців забрали.
В п'ятницю, 7 жовтня, зранку під обстріл на Херсонщині потрапив автобус із цивільними
З початку жовтня українські військові звільнили від окупації 29 населених пунктів Херсонської області