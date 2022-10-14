Наступного тижня українська війська можуть звільнити Херсон від окупантів та просунутися до правого берега Дніпра. Про це повідомляє Financial Times.

За оцінками західних військових, Україна може взяти Херсон до Дніпра вже наступного тижня.

Мова йде про наступ української армії на правому березі річки Дніпро. У ЗМІ зазначили, що про можливий прорив ЗСУ свідчать заклики колаборантів про "евакуацію". Ймовірно, це говорить про підготовку до "вирішальної битви".

Видання нагадало, що останніми тижнями українські військові звільнили десятки населених пунктів, тому контрнаступ може продовжитися.