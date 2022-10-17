росія знову атакувала Одесу іранськими дронами-камікадзе: в чому підступність цієї зброї

За останні кілька тижнів це вже не перша подібна атака, на рахунку наших військових вже більше десятка збитих іранських безпілотників. В чому підступність такої зброї, і чому загарбники саме зараз її використовують?