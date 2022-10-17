Іран планує направити в росію дрони та десятки безпілотників [ Редагувати ]
Іран планує направити в росію додатково дрони, а також десятки безпілотників Mohajer-6 і Shahed-136. Про це повідомляє The Washington Post
Крім того, іранські інструктори відвідали окуповані росією території України, щоб навчити росіян користуватись дронами.
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За останні кілька тижнів це вже не перша подібна атака, на рахунку наших військових вже більше десятка збитих іранських безпілотників. В чому підступність такої зброї, і чому загарбники саме зараз її використовують?
Офіційний Іран, як і у випадку з дронами "Шахед", усе заперечує. Світ тим часом обмірковує нові санкції - тепер уже проти ісламської республіки. Анна Басова розкаже подробиці.
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