У Китаї розпочався зʼїзд Компартії Китаю. Упродовж тижня 2300 делегатів з усієї країни обговорюватимуть досягнення і плани розвитку КНР та призначать найвище керівництво партії, а отже й держави, на наступні 5 років. І цього разу Сі Цзіньпінь має всі шанси порушити негласну традицію звільняти крісло генсека після двох термінів. Що особливого він пропонує своєму народові? І як нова-стара політика вплине на ставлення до України та російської агресії? Зʼясовувала Ольга Жидецька.

2300 представників з усього Китаю зібралися у Пекіні. З'їзд Компартії КНР - це завжди добре організоване і грандіозне видовище. А ювілейний - 20-й і поготів.

Неодмінна частина зборів - доповідь генсека Центрального комітету Компартії Китаю. Цього разу Сі Цзіньпінь говорив 2 години.

Сі Цзінпінь, голова КНР:

П'ять років після 19-го Національного зʼїзду були надзвичайними та екстраординарними. Центральний комітет партії скоординував загальну ситуацію стратегії на велике омолодження китайської нації та великі зміни, яких світ не бачив століття.

Та втілювати ці зміни, схоже, Сі Цзьньпінь пропонує, нічого по суті не змінюючи. Адже, попри негласне правило не залишатися на найвищих державних посадах більше ніж два терміни, чинний керманич КНР найімовірніше очолить країну і втретє. Щоби закінчити розпочаті реформи. Серед них посилення центральної влади, зменшення залежності від зовнішніх ринків та розбудова такого собі соціалізму з китайським обличчям. Усі його вигоди жителі Піднебесної мають відчути до 100-річчя КНР у 2049-му.

Олексій Коваль, член правління Української асоціації китаєзнавців:

Китай прагне за оці 20 років, які залишилися, створити всередині Китаю добробут, який би відповідав рівню високорозвиненої держави, як Європа, Сполучені Штати. Китай переглядає свою стратегію розвитку, це теж про це Сі Цзіньпінь сказав, переглядає в плані тому, щоби більше спиратися на власний потенціал, на власні можливості, на свій народ, і так далі, на свою економіку, на свої ресурси.

Особливу увагу очільник КНР приділив безпеці. За підрахунками оглядачів, це слово пролунало у доповіді понад півсотні разів.

Контекст різноманітний - від подолання нарешті ковідної пандемії до зміцнення протидії сепаратизму.

"Тайванське питання" - повинні вирішити самі китайці. Ми наполягаємо на прагненні до мирного возз'єднання з найбільшою щирістю. Однак ми не прагнемо відмовлятися від застосування сили і ми залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів.

У своїй доповіді Сі Цзінпінь зосереджений на внутрішніх питаннях. Проблем, що поряд з китайським економічним дивом виникли за його правління, і які йому ж, схоже, доведеться вирішувати, не бракує. Це і падіння темпів економічного розвитку, яке провокують антиковідні локдауни, і турбулентність на ринку нерухомості, і скорочення іноземних інвестицій. Про російсько-українську війну очільник КНР не говорить. Та, на думку експертів, у цьому політика Китаю залишиться незмінною.

Олексій Коваль, член правління Української асоціації китаєзнавців:

Він підлаштовується під будь-яку ситуацію. Навіть ця ситуація з війною йому вигідна тим, що він тепер купує дешеву російську нафту, газ. І росія стає більш залежною. І навіть скажу більше - Китай більше всіх у світі використовує тепер росію. Але він не дозволить тепер впасти росії, тому що він втратить тоді свого ключового партнера

Попри те, що формально Пекін на боці Москви, однак у військовій допомозі Кремлю відмовив. Адже не ризикнув сваритися зі США та Європою, чиї ринки для нього важливіші. Та хоч від публічного несхвалення агресії утримався, ракетні обстріли по українських містах засудив. І це у перекладі з китайської дипломатичної мови означає, що КНР дотримуватиметься вигідного їй нейтралітету і залишає відчиненим вікно можливостей для співпраці з Києвом.

Олексій Коваль, член правління Української асоціації китаєзнавців:

Позиція Китаю по Україні дуже проста. Вони так кажуть - у нас з Україною відносини, які не залежать від відносин з росією. І з росією у нас відносини, які не залежать від відносин з Україною, чи Сполученими Штатами. Від цієї тези я принципі роблю висновок, що і Україна має розвивати свої відносини з Китаєм такі, які б не залежали фактично від її відносин з головними партнерами.

З'їзд ЦК Компартії Китаю триватиме тиждень. За цей час його представники обговорять доповідь лідера країни та оберуть нове політбюро, що становитиме основу наступного уряду КНР. Затвердити його має парламент, який збереться у березні.