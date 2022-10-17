У росії військовий літак упав на житлові будинки (відео) [ Редагувати ]
У понеділок, 17 жовтня, у російському Єйську військовий літак упав на житлові будинки. Про це повідомляє російські ЗМІ.
Жителі Єйська Краснодарського краю повідомляють про пожежу у місті. Вона трапилась, бо військовий літак впав на житлові будинки.
На місце падіння прибули пожежники та швидка допомога. У будинку на який упав літак у Єйську, 9 поверхів.
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